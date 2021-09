Juba kolmandat aastat on Eesti koristustalgute eesmärk kaasata nooremat põlvkonda. FOTO: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Laupäeval toimub neljandat korda maailmakoristuspäev, ent koroona tõttu on talgud jaotatud kahele nädalale. Esimesed tublid said oma panuse keskkonna puhtuse nimel anda juba nädala algul, kuid ettevõtmisest on võimalik osa võtta 24. septembrini.