Seenenäitusele jõudis mitu haruldast metsaandi

“See on nii ilus,” „Ta on suur,” põhjendasid seene ümber kobarasse kogunenud koolijütsid, miks näitusele välja pandud seentest silma jäänud pirakas metsaand neile imponeerib. “Kas see kõlbab süüa?” tekitas valge-pruunika kübaraga suur seen lastes küsimust.