Niidupargi staadionil hiljuti murdunud tamm oli kui halb enne

„See on äärmiselt kurb ja ootamatu uudis. Alles nädal tagasi käis ta oma ühe parima sõbra Juri Sedõhhi matustel,” ütles Lembit. „Kahjuks tuleb nüüd mälestusvõistlusi pidada.”

„Ta oli spordimees ja inimesenagi väga positiivne. Ta ei ole teinud elus midagi sellist, mida peaks häbenema – ta ei joonud, ei söönud valesid asju, ta on väga tore eeskuju inimestele elamiseks,” ütles Lembit. „Iga asja hästi tegemine nõuab pühendumist ja Jüri oli oma ettevõtmistes pühendunud. Selliseid Eesti mehi, kes on maailmarekordeid teinud, palju pole.”

Pärast sportlaskarjääri lõppu on Tamm olnud tegus poliitikas. Ta on olnud Riigikogus ning kavatses kandideerida tänavu oktoobris toimuvatel kohalikel valimistel Keskerakonna nimekirjas Tallinna linnavolikogusse. Ta oli ka Euroopa Olümpiakomiteede Euroopa Liidu komisjoni esimees.

Tamme on autasustatud Hispaania teenetemärgiga Cruz de Oficial, Valgetähe IV klassi teenetemärgiga ning Eesti Olümpiakomitee (EOK) teenetemärgiga. Ta oli tegev ka Monaco prints Albert II fondi töös, mille eesmärk on kaitsta ookeane ja võidelda kliimamuutustega. Ta on olnud EOK asepresident ning Monaco Vürstiriigi aukonsul Eestis.