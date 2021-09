Ajalooline püügiõigus Pärnumaal ei muutu

Keskkonnaministeerium on saatnud kooskõlastusringile 2022. aasta kutselise kalapüügi võimaluste määruse ning seal on kirjas, et järgmisel aastal rannakalanduse püügivõimalusi ei vähendata ja piirarvud jäävad samaks nagu sel aastal.

Tartu ülikooli Eesti mereinstituudi töö “Eesti kalandussektori riikliku töökava täitmine 2020.–2021. aastal” selle aasta vahearuande lõppjäreldustes on välja toodud, et rannakalanduse püügivõimsus ei ole varude suurusega kooskõlas ja kalavaru seis on paljudes rannikupiirkondades kesine. Peale selle toonitavad teadlased, et kindlasti ei tohi püügikoormust kuskil suurendada.