Mustad kassid otsivad kodu

Inimesed kipuvad kasse just värvi järgi valima ja endiselt usutakse visalt kaduvatesse müütidesse. Näiteks usutakse, et punane kass toob majja rikkuse, kuid must kass on eriliste võimetega nõiakass, kes tõmbab õnnetuse kaela. Ja kui must kiisu veel üle tee juhtub jooksma, siis tuleb kindlasti kolm korda üle vasaku õla sülitada. Miks just must kass on nõiakass? Kas seetõttu, et pimedas musta kassi ei näe ja hõõguvad ainult tema silmad?