Tori vald sai juurde aukodaniku ja aasta tegijad

Urmas Simson on Tori hobusekasvanduse staažikas tallitöötaja-traktorist, kel on läbi aastate jätkunud tahet ja missioonitunnet panustada hobusekasvanduse argiellu, aidates sellega kaasa Tori sümboli – Tori tõugu hobuse säilimisele. Simson on olnud usin ja pühendunud töötaja. Kui hobusekasvanduses olid keerulised ajad, viibis palkade maksmine, nappis traktori kütust ja sööta, olid hobused siiski korralikult hooldatud. Toona ütles Simson, et ei saa hobusekasvandusest ära tulla, sest ükskord peab hakkama paremini minema. Tema optimism, kohuse- ja vastutustunne pole olnud asjatu, tänavu tähistas äsja põhjalikult renoveeritud hobusekasvandus 165. tegevusaastat.