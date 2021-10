Vallavanema sõnade järgi on koostöö Enefit Connectiga olnud ladus ja konstruktiivne ning määravaks sai, et vallajuhi kolleegid Ruhnust olid sama lahendust kiitnud. “Kihnu uus valgustuslahendus sai hea ja valgustugevus tänavatel on õdus ja sobiv,” lisas Saare.

“Tunnen heameelt, et saame aidata muuta Kihnu saare elu turvalisemaks ja nüüdisaegsemaks. Seda enam, et selles piirkonnas puudus varem valgustus täielikult,” lausus Enefit Connecti valgustusteenuste juht Andrus Kraht. Ta lisas, et koostöö vallavalitsusega on olnud edukas ja sujuv.