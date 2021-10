Mure keskkonna pärast varjutab võimalikud rahamäed

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna juhataja Jaanus Uiga rääkis eilsel konverentsil, et kohaliku kasu pakkumine on üks võimalikest lahendustest, mis aitab kohalikel ehk tuuleparkide rajamisega leppida. “Olgu selleks võluvitsaks osaluse müümine kohalikele või muu kasu, nagu taluvustasu ja töökohad,” täpsustas Uiga.

​Uiga sõnutsi oleme veel kaugel enda vajaduste rahuldamisest ja tuleviku vajaduste katmisest tuuleenergiaga, seega ei saa riiklikult täpselt määratleda, kui palju me peaksime tuuleparke rajama. Pealegi võiks tuuleenergiat oma vajadustest rohkem tootes ja välja müües tulu teenida. “Meie usume, et tuuleenergia on kulutõhus viis kliimaeesmärkide täitmiseks ja selleks, et jõukust luua,” kinnitas Uiga.