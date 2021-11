Seeniorkoerad otsivad kodu

Praegu on Pärnu loomade varjupaigas kolm seeniorkoera, kes kõik päriskodu igatsevad. Kõige kauem on oma inimesi oodanud särtsakas Donna, kes varjupaigas elanud üle aasta. Mõisamaa ei osanud esile tuua kindlat vanuserühma või peremudelit, kuhu eakas koer sobiks, sest kõik neljajalgsed on erinevad. “Kõige olulisem on koeraga tutvumine ja iseloomude klappimine,” ütles ta.