Valgeranna golfikeskus vahetas omanikku

Uus omanik lubab teha lisainvesteeringu nii Tallinna kui Pärnu golfikeskusesse ja plaanib mitmekordistada Eesti golfimängijate arvu.

OÜ Rae Golfi juhatuse liige Piret Sepp ütles, et viimasel kolmel aastal on Tallinna lähistel asuv Rae Golf ja Valgeranna golfiväljak teinud tihedat koostööd, näiteks pakkunud klubi liikmetele ühiseid mängupakette, mistõttu enamusosaluse omandamine ühiste väärtushinnangute pealt oli loogiline samm. Tehingu järel on klientidel sama mänguõigusega võimalik golfi harrastada nii Tallinnas kui Pärnus.

Sepp kinnitas, et Rae Golf omandab heas seisus ettevõtmise. „Valgeranna golfikeskus on Eestis üks väheseid väljakuid, mis majanduslikult hakkama saab ega tööta kahjumiga. See näitab, et senised omanikud ja juhid on teinud väga head tööd,” tõdes ta.

Sepa selgituse kohaselt pole liitmise eesmärk teha tiimides muudatusi, vaid kasvada ja arendada. „Näeme Pärnus suurt potentsiaali. Samuti jääb WBG tegevjuht ja osanik Vahur Tamm edasi WBGd juhtima, tahame kindlasti säilitada Pärnu keskuse identiteedi ja kliendisuhtluse põhimõtted, millest ka Rae Golf esimestel tegutsemisaastatel palju eeskuju võttis,” teatas ta.

Sepp avaldas, et lähiaastail on kavas ettevõtmisse märkimisväärselt investeerida. „Rae Golfi omanikel on plaanis mõlemat golfikeskust ühiselt arendada. Investeeringuid jätkub nii WBGsse kui Raesse. Kopp on juba maas Tallinna klubis, kuhu tekib kuuerajaline väljak, mis kõigi eelduste kohaselt valmib aastal 2023,” sõnas Sepp.