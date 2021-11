Koroonanäitajad kahanesid nädalaga jõudsalt, kuid uusi haiglaravi vajajaid lisandus tosin

Noorim ravitavatest on 36-, vanim 88aastane. Vaktsineerituid on koroonapatsientide seas kümme ehk ligemale kolmandik. Kolm patsienti on teistest maakondadest.

Viimase kahe nädala haigestumusnäit 100 000 elaniku kohta on 980, nädala eest oli see tunduvalt suurem – 1494. Naabermaakondades on seis märksa kurvem, nakatumisnäit on kõrgem nii Viljandimaal (1321), Järvamaal (1316), Läänemaal (1198) kui Raplamaal (1100).