Pärnu linnaaednik Anu Nurmesalu julgustab inimesi fantaasiarikkalt hooneid ja õuealasid kaunistama ning andma toredasti ehitud kohtadest linnale teada. “Väga kena on üle suure Pärnu näha, et neid kaaslinlasi, kes panustavad oma kodule, koolile, lasteaiale või töökohale jõuluilme andmisse, on iga aastaga aina enam,” avaldas linnaaednik. Nurmesalu sõnutsi muutuvad dekoraatorid aastatega aina leidlikumaks ning piirdeaiad, õued, platsid, elumajad, kõrvalhooned, puud-põõsad ja ehitiste eri detailid osatakse nutikalt temaatiliselt kaunistada.