Kas just sina oled see, kes täidab Casperi jõulusoovi ja pakud talle seltsi tema elupäevade lõpuni? Casper naudib paitamist ning vastab tähelepanule alati armsa nurrumisega. Sülle ta alguses ei tikkunud, kuid nüüd on hellitustega juba harjuma hakanud. Casper on kiibitud, kastreeritud, vaktsineeritud ja saanud parasiiditõrje.