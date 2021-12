“Loomakasvatus ja lihatootmine on Eesti põllumajanduse traditsiooniline tegevusala, Eestis on heaperemehelikuks loomakasvatuseks ja liha tootmiseks ideaalsed tingimused, ometi süüakse Eestis rohkem liha, kui kohalikud loomakasvatajad toodavad,” rääkis lihaveisekasvataja ja tõukarjaaretaja Andres Vaan põllumajanduskoja infotunnis.

Vaani sõnade järgi on lihatootmine Eesti kliimas ja seadusandlikel põhjustelgi tunduvalt kulukam kui näiteks Lõuna-Ameerikas, kuid avatud maailma majanduses on turuhinnad üsna võrdsed ja meie loomakasvatajate tulu madal.

“Eesti loomakasvatajad järgivad nii riiklikke kui Euroopa Liidust tulevaid standardeid ja regulatsioone, et loomade heaolu oleks tagatud. Mida kõrgemad on standardid, seda kõrgemaks viivad need tootmise hinna, kuid seda kõike tehakse puhta toidu nimel. Euroopa toiduohutusameti andmetel on Eestis kasvatatud ja toodetud toit üks maailma puhtamaid,” märkis aasta põllumees.