PÜTKi juhataja Andrus Kärpuki selgutuse järgi on neil hullumeelne idee katsetada, kas selline kahte riiki ühendav liin toimiks. Kärpuki hinnangul on see regionaalpoliitiliselt tähtis järele proovida ja aidata kaasa sellele, et bussiühendus ei lõpeks ääremaal riigipiiril.