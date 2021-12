Aasta põllumees Andres Vaan kasvatab Rootsi külas tippkarja

Lääneranna vallakeskusest Lihulast lahutab Rootsi küla paarkümmend kilomeetrit, aga just selles kunagise kloostri maadele rajatud ja rootslaste järgi nime saanud asumis tegutseb OÜ Topi Mõis, mille omanik Andres Vaan kannab aasta põllumehe austavat nimetust. Pärnumaal on põllu­majandus-kaubanduskojalt ja Maalehelt sama tiitli pälvinud vaid tollase OÜ Vändra tegevjuht Ilmar Teevet 2014. aastal.

“Tuleb teha edasi seda tööd, mida on seni tehtud, need tiitlid on ju preemia,” ütleb Andres Vaan, kellele üleriigilisi tiitleid on antud ridamisi. Ta on “Parim lihaveisekasvataja 2019”, “Parim tõuaretaja 2020” ja “Aasta põllumees 2021”.