Armastatud helilooja monumendi ümbrus sai värske ilme

Selleks et täissuuruses pronkskuju pimedal ajalgi pargis hästi silma paistaks, paigaldati monumendi lähedusse neli pollarvalgustit, nii on Valgre nüüd paremini välja valgustatud.

Valgre laulud “Muinaslugu muusikas”, “Sinilind”, “Peagi saabun tagasi su juurde”, “Saaremaa valss” ja “Pärnu ballaad” on samuti uued salvestised. Algselt kõlasid needsamad lood Francis Goya esituses. Nüüd, 18 aastat hiljem, esitavad tuntud meloodiaid akordinist Veiko Rea ja saateansambel. Lood salvestas Erko Niit. Tasub meenutada, et Valgre skulptuuri autori, kujur Rait Pärja modelliks oli omal ajal just nimelt muusik Veiko Rea.