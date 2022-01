Lapsed saavad anda oma hääle autorile, kes viimase kahe aasta jooksul on avaldanud algupärase lasteraamatu. Et sel perioodil ilmunud teoste hulk on suur, on lugejatele abiks kitsendatud nimekiri, kuhu valiti 100 raamatut.

Valikusse mahtus ka Kätlin Kaldmaa kirjutatud ja Jaan Rõõmuse illustreeritud lasteraamat “Lydia”, mida kirjanik möödunud jõulukuul Pärnus Ülejõel Koidula muuseumis esitles.

Kirjanik rääkis esitlusel, et ehkki koolis räägitakse Koidulast palju, on see ametlik ja inimkauge. “Mul oli soov kirjutada raamat Lydiast, nagu ta oleks laps, et tuua teda lähemale meie väikestele lugejatele,” tõdes Kaldmaa enne jõule. “Lydia Koidula – ta ei ole luuletus, mis on vaja pähe õppida, vaid Eesti esimene supertüdruk.”

Raamat Lydia Koidulast on kirjutatud lapse pilgu läbi. FOTO: Mailiis Ollino/Pärnu Pm

Lastekirjanduse keskuse direktor Triin Soone sõnutsi on võit Nukitsa konkursil üks valdkonna hinnatumaid tunnustusi, sest auhinna saajad valivad välja lapsed ise. “Rõõm on tõdeda, et meie lastekirjandus elab parimaid aegu – aastas ilmub mitusada omamaist lasteraamatut, mille seast leiab häid jutu- ja pildiraamatuid väga erinevale vanusele, huvile ja lugemisoskusele,” rõõmustas Soone.

Võitjad kuulutatakse välja lastekirjanduse keskuses auhinnapeol 2. aprillil. Võimalusel kutsutakse üritusele hääletusel osalenud lapsedki, et neil oleks võimalik oma lemmikautoritega kohtuda.

Enim hääli kogunud kirjanik ja illustraator saavad auhinnaks Nukitsa pronkskuju ja preemia.