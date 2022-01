Pandeemia ja taevasse kerkinud ehitushinnad hoone kerkimisele otseseid takistusi pole toonud. “Eks väiksemaid tarneviivitusi ja materjali defitsiiti on ikka tunda olnud. Täna on ehitamine tõesti kallis, aga kallis on ta kõigile, mitte vaid meile. Olukord ja turg on selline,” tõdes Siimu ja viitas, et praegusel ajal on eriti tähtis roll planeerimisel ja projekti juhtimisel.