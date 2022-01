Haridus- ja teadusministri Liina Kersna sõnutsi peegeldavad kiirtestimise tulemused koolides üldist koroonaviiruse omikrontüve levikut riigis ja on koole-klasse, mis seetõttu on lühiajaliselt läinud distantsõppele. “Testimise tulemustest selgus, et sadu koolitöötajaid on viiruskandjad ja paljud koolid on distantsõppele läinud, kuna õpetajad on pidanud koju jääma,” ütles minister.