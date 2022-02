Tuuleenergia konverentsil räägitakse eesmärkidest ja proovikividest

Eesti tuuleenergia assotsiatsiooni juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnutsi on taastuvenergia tootmismahu suurendamine praegu suure tähelepanu all.

“Tuuleenergial on Eestis suur potentsiaal ja meil on väga head tuuleolud, et rohelist elektrit toota. Tootmisvõimsust ehk tuuleparke on võimalik väga kiirelt lisada, kui see on ühiskonna ühine ootus ja tahe,” märkis Kärmas.