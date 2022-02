Sellal kui riik valmistub koroonapiiranguid kaotama, on nakatumine Pärnumaal jõudsalt kasvanud

Kogu riigis tuvastati päevaga 8004 koroonapositiivset ja Pärnumaa nakatunud moodustavad neist pea 6,9 protsenti.

Pärnu haiglassegi on jõudnud rohkem COVID-19-haigeid kui varasemalt. Eelmise nädala keskel oli Pärnu haiglasse vastu võetud 15 haigestunut, nädala lõpuks oli neid 20 ja tänahommikuse seisuga on haigas ravil olevate koroonaviirusega nakatunud patsientide arv 33. See muide ei näita, kui palju on haigestunuid haiglast läbi käinud, sest iga päev jõuab mitme patsiendi ravi lõpule ja nad saadetakse koju, mis tähendab, et haiglasse jõuab uusi patsiente suurem hulk, kui arvudes väljendub.

Näiteks eile saadeti Pärnu haiglast koju kaheksa patsienti ja täpselt sama palju neid ka lisandus. “Seega olukord ei ole just kuigi rõõmustav,” tõdes haigla kommunikatsioonispetsialist Margit Suhhostavets. Kahe nädala jooksul on surnud kaks patsienti: möödunud pühapäeval suri 79aastane naine ja teisipäeval 77aastane naine.

Riigis kokku on haiglas 386 patsienti, ehk 8,5 protsenti haiglaravi vajavatest COVID-19-haigetest on Pärnu haiglas. 72,9 protsenti kõigist Eesti haiglates olevatest koroonapatsientidest on vaktsineerimata.

Pärnumaa COVIDi-vastase vaktsineerimise koordinaatori Karmen Vesselovi sõnutsi ei ole aga vaktsineerimise osas nädalaga suurt midagi muutunud, jätkuvalt on huvi madal. Selle nädala lõpus lõpetatakse vaktsineerimine madala huvi tõttu Port Artur 2 kaubamajas ja Ülejõe apteegis lõpetati vaktsineerimine samuti ära. “Kuid võimalusi on jätkuvalt palju, kes tahab, see ikka saab tõhustusdoosi,” ütles Vesselov. Ta lisas, et kolmas doos küll ei garanteeri nakatumise ärahoidmist, kuid kui viirus külge hakkab, kulgeb haigus enamasti sümptomiteta.