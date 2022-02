Pärnumaa tantsupeol esinevad esmakordselt lapsevanemad koos mudilastega

Tantsupeole on oodatud kõik emad ja isad, kel kodus kasvamas kuuekuune kuni kolmeaastane väikelaps. Tantsupeost võib osa võtta veidi vanemategi lastega, kuid oluline on, et kogu tantsunumbri vältel jõutakse last tõsta ja lennutada.

Eensalu arvates võiks tantsupeotraditsioone lastele tutvustada juba maast madalast. Tema sõnade järgi on tantsupidu alati rahvast ühendanud ning kui kahel viimasel aastal on inimesed pandeemia tõttu üksteisest eri arvamuste pärast eemale tõugatud, aitab tantsupidu tekkinud lõhesid kindlasti vähendada. “Tulla võiks juba seetõttu, et saada jälle see tunne, et oleme kõik üks rahvas ning ajame ühte ja sama asja,” rääkis Eensalu.