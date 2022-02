Tartu ülikooli rakendusgeoloogia teadur Marko Kohv rääkis, et ärevust tekitab see, et maalihke kohast paarikümne meetri kaugusel asub elumaja. “Maja on järsust servast, mis on umbes 3,5 meetrit kõrge, umbes 25 meetri kaugusel,” lausus ta ja lisas, et maalihke pindala on veidi üle hektari. “See on kindlasti üks suurimaid maalihkeid, mis viimase kümnendi jooksul on toimunud,” täpsustas ta.