Volikogu esimees Andrei Korobeinik andis volikogule üle eelnõu lõpetamaks Pärnu linna sõprussuhet Venemaa linna Sotšiga. Edmond Penu esitas volikogule EKRE eelnõu koroonapiirangute kaotamiseks ja Andres Metsoja andis üle eelnõu, millega volikogu mõistaks Venemaa rünnaku Ukrainale hukka. Kuid seda üle andes väljendas ta pettumust, et teised volikogu fraktsioonid ei olnud esitanud seda varem ning et volikogu ei saanud kokku kvoorumit, et seda eelnõu arutada juba samal erakorralisel volikogu istungil. “Tegime omapoolse ettepaneku nii-öelda viimasel tunnil ja siis ei reageerinud sellele ükski fraktsiooni ega volikogu juhatuse liige,” sõnas ta.

Korobeinik võttis istungi alguses sõna Ukraina ja ukrainlaste toetuseks ning Venemaa rünnaku vastu. “Tegu on selle sajandi kõige tõsisema väljakutsega meile. Ma usun, et saame sellest väljuda tugevamana ja kahtlemata on selles oluline roll kohalikel omavalitsustel,” ütles Korobeinik. “See tänane sõda, isegi kui see päevapealt lõpeks, on tegelikult väga pikaajalise mõjuga.”