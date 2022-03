Kõrge kütusehind pitsitab lastega peresid ja vahetustega töötajaid

Häädemeeste vallas elav Birgit Ojamets sõidutab hoolimata kõrgest kütusehinnast hommikuti oma neli last kooli ja lasteaeda.

Linnainimesed küsivad: miks ei sõida maakad bussiga? Nii saaks hirmsad kütusearved ju ­kohe kontrolli alla. Iga maakohas elanu aga teab, et nii vahetustega tööl käies kui väikeste laste olemasolul on ühistranspordile lootmine pea võimatu, sest bussigraafik pole paindlik. Lasteaia- ja kooliealiste põngerjate sõidu­tamine on maakohas elavatele lapsevanematele ilma isikliku ­auto olemasoluta suur ajaröövel ja logistiline õudusunenägu.