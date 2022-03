Turismisektoris mõistetakse kestlikkust külastusest tulenevate positiivsete mõjude suurendamise ja negatiivsete mõjude vähendamisena. See tähendab, et jätkusuutlik, säästev või ka kestlik turism pole omaette turismiliik, vaid kõigi teenuste parendamine vastavalt säästva arengu põhimõtetele. Maailma turismiorganisatsioon on kestlikule turismile määranud kolm peamist eesmärki: loodusressursside optimaalne kasutamine, sihtkoha kogukondade sotsiaalkultuurilise autentsuse austamine, elujõulise ja pikaajalise majandustegevuse tagamine.