Paikuse osavallas Tammuru külas asuvas karjalaudas on lehmad viimastel päevadel järjepanu ilmale toonud kaksikuid vasikaid. OÜ Kodukartulile kuuluva lauda omanik Aivar Ild tõdes, et hoolitsetakse selle eest, et kari väikseks ei jää. Uued ilmakodanikud toovad siiski heameelt, kuigi tegelikult on karjakasvatajate hinges muremõtted.