Miski ei takista Tootsi tuulepargi ehitust

Tootsi Suursoos on valmis 330kilovatine alajaam, mis on piisavalt võimas, et mahutada elektrienergia nii Tootsi ja Sopi tuulepargist kui vajadusel ka lähedal asuvatest päikeseparkidest.

Eesti Energia taastuvenergia kommunikatsioonijuhi Tuuli Härsoni sõnutsi on Tootsi tuulepargi osas praegu rõhk sellel, et leida lahendus, mis asendaks algsetes plaanides olnud taastuvenergia toetust. Üks võimalus on taastuvenergia vähempakkumisel osalemine, milleks ettevalmistused käivad. Tähtaeg on tänavu 1. juunil.