Galerii ⟩ President Karis: Eesti peab aitama sõja eest pakku tulnud Ukraina inimestel siin toime tulla

“Venemaa on oma sõjategevusega põrmustanud nende inimeste elu. Vähim, mida me nende heaks teha saame, on pakkuda neile turvalisust, esmavajalikke teenuseid ja vajadusel ka psühholoogilist tuge,” rõhutas riigipea. “Peame kõigiti toetama neid inimesi, et nad leiaksid selle sõja ajal oma koha meie ühiskonnas, aidates neil leida lasteaia-, kooli- ja töökohad. Loodan, et sõjategevus lõpeb võimalikult kiiresti ja põgenikud saavad minna tagasi koju, et oma riiki taastada.”