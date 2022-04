Kuigi aasta tagasi jõudis leheveergudele lugu Kilingi-Nõmme tänavatel liiklusmärke ja kohaliku sauna aknaid lõhkunud noortest, leiab Saarde vallavanem Külli Karu, et sealsed noored on nagu noored ikka, kes aeg-ajalt lihtsalt piire katsetavad. Vallavanemale ei tundu, et tegu oleks ületamatute probleemidega. Siiski tunnistas ta, et piirkonna noorsootööga pole lood seni kiita olnud.