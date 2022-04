Esmaspäeval algab Tori silla ehitus

Töödega alustatakse Tori silla all. Esimese asjana rajatakse tehniliselt vajalikud juurdepääsuteed ja platsid ning kergliiklejatele ajutine sild. Üle silla pääseb kuni lammutustööde alguseni, millega on plaanitud alustada 18. nädalal ehk mai alguses.

Maikuus suunatakse jalakäijate ja jalgrattaliiklus Tori silla kõrvale rajatavale ajutisele sillale. Ühistransport ja tavaliiklus suunatakse ümbersõitudele, millest peamised on riigimaantee nr 5 Pärnu–Rakvere–Sõmeru, riigimaantee nr 19252 Kaansoo–Tori ja riigimaantee nr 59 Pärnu–Tori.

Tööde käigus lammutatakse 1956. aastal valminud 136 meetri pikkune Tori sild ning ehitatakse selle asemele uus, nüüdisaja nõuetele vastav sild. Tori silla ehituse tellija on transpordiamet, töövõtja AS TREF Nord ning omanikujärelevalvet teeb AS Teede Tehnokeskus.