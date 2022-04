Tegevust alustab unikaalne äriideede pank

Pärnumaa ettevõtlusinkubaatori projektijuht Kaydi Tomson rääkis, et kui inimesed tulevad oma ideid tutvustama, õhkub neist palju indu midagi teha, kuid nende mõtted ei pruugi ­olla kõige tugevamad. Mõnel pole üldse ideed, sellegipoolest tahab ta ette­võtlusega alustada. Nii kasvaski välja mõte teha äriideede pank, kust ettevõtlikud inimesed saavad võtta mõtte ja proovida seda ellu viia.

Tomson selgitas, et alustav ette­võtja saab ideepangast idee ja probleemikirjelduse. Ta tõdes, et iga äri lahendab ju mingisugust muret. Niisiis kirjutatakse probleem lahti seetõttu, et võõrale pilgulegi oleks kohe arusaadav, mida lahendada proovitakse.