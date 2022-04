Autojuhid võiksid arvestada kevadrändel krooksujatega

Kampaania “Konnad teel(t)” juht Henry Timusk avaldas, et autorataste all võib tihedama liiklusega paigas hukkuda mõne tunniga mitusada sigimisvalmis kahepaikset. “Selline ulatuslik hukkumine enne järglaste saamist on probleem, millele nüüd 11. aastat tähelepanu juhime,” ütles Timusk.