Tütardega metsa pildistama läinud loodusfotograaf kohtus ootamatult karuga

Ennok jutustas, et metsa jõudes jättis ta auto tee serva ja otsustastas koos kahe tütrega pisut jalutada. Astunud vaevalt paar sammu, märkas vanem tüdruk, eemal tee peal tumedat mütakat. Niikui Ennok, kes on 20 aastat loodust pildistanud, läbi objektiivi vaatas, sai aru, et tegemist on karuga. Loom liikus inimeste suunas.

Ennokil hakkasid käed erutusest ja elevusest värisema. Ta kamandas lapsed auto taha, et karu ei märkaks liikumist. Karu tuli vaikselt aina lähemale. Ennok pildistas samal ajal mõmmikut. Kõrval olevatel tütardel Ennoki jutu järgi jalad värisesid. Isa rahustas, et looduses loom üldjuhul ei ründa. Pigem on inimesele ohtlik inimene.

Noorem, 10aastane tütar jälgis karu binokliga, vanem 16aastane pildistas looma oma fotoaparaadiga. Kui karu oli jõudnud umbes 30 meetri kaugusele, otsustas Ennok laste ohutuse huvides mesikäpale endast märku anda. „Loodusfotograafina ma oleksin lasknud tal edasi tulla, läinud pikali auto kõrvale maha, tegelikult ju karu ei peaks ründama, aga laste suhtes otsustasin, et lõpetan selle (karu lähenemise S.M) ära,” rääkis ta.

Enne autosse minekut selgus, et uksed on automaatselt lukku läinud. „Siis tekkis korra, mitte nüüd hirm päris aga, korraks oli selline...” rääkis ta. Autos tegi Ennok kõvemat häält, et karu inimesi märkaks. Loom tõusiski seepaele tagajalgadele püsti, uudistas ning jooksis metsa.

Ennok ütles, et on varemgi karu looduses näinud, aga Häädemeeste vallas korraliku suure mesikäpaga kokku saada on ikkagi tema jaoks harukordne.

Koju jõudes oli kõigil kolmel värin hinges. Natuke oli selle põhjuseks hirm, aga ennekõike vahva tunne, et nähti looma, keda metsas jalutades võib kohata haruharva.

Ennok pakkus, et tänu sellele, et Eestis elab tuhat karu, muutub looduses karu nägemine järjest sagedasemaks. Loodusfotograaf ei soovita siiski metsas otti kohates talle jälgi mööda järele minna, sest karu tuleb inimesele uuesti selja taha. Karu on tark ja uudishimulik loom ning tunneb ennast metsas kindlalt. Karu siiski inimest niisama ei ründa. Oht on siis, kui loom on vigastatud või inimene jääb ema ja poegade vahele.