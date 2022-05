Kui saalisviibijatele näidati visualiseeringut, milline näeks välja meretuulepark eri punktidest vaadatuna, tundis Häädemeeste abivallavanem Siim Suursild huvi, kust on tulnud see, et tuulikud peavad üldse valged olema. “Kui täna juba BMW autod muudavad värvi, siis miks tuulikud ei võiks merekarva olla?” päris Suursild.