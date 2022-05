Viimane nurmenukuvaatlus kutsub kaasa lööma

Harilik nurmenukk kasvab teeäärtes, niitudel, parkides ja metsaservadel, üldiselt eelistab see taim päikesepaistelisi kohti.

Mitmes kohas Eestis juba õitsevad nurmenukud. See tähendab, et aeg on küps kaasa lüüa kevadises teadusalgatuses “Eesti otsib nurmenukke”.