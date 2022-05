Sanitexi personalispetsialisti Maret Lõbu sõnutsi on selline tulemus tänapäeva tööturul erakordne. “Korraldame samalaadseid konkursse kogu Eestis ja Pärnu tööotsijate huvi ületas kõik rekordid. Kuna Pärnus on paljud töökohad hooajalised, on üks suure huvi põhjusi kindlasti aasta ringi püsiv töökoht,” rääkis Lõbu. Ta lisas, et ettevõte pakub jaekaubanduse keskmisest palgast kõrgemat tasu.