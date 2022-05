Gaasisõltuvust vähendavale eelnõule lisandus tuulikutasu muudatus

“Mida kiiremini uued tuulepargid püsti saavad, seda paremini on tagatud meie energiajulgeolek ja taskukohasem elektri hind,” sõnas Michal.

Uue seadusega hakkaksid maismaa tuulikupidajatelt hüvitist saama tuugenist kuni kolme kilomeetri kaugusel elavad inimesed kuni jooksva aasta kuue kuu Eesti miinimumpalga jagu. Mereparkide puhul saab tasu see omavalitsus, mille rannajoonest jääb park alla 20 kilomeetri kaugusele. Michal lisas, et samasugust tuulikutasu ülesehituse loogikat kasutab näiteks Taani alates 2009. aastast.

Mida kiiremini uued tuulepargid püsti saavad, seda paremini on tagatud meie energiajulgeolek ja taskukohasem elektri hind.

Kõnealune eelnõu on täiskogu istungil 2. juunil. Juhtkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada ja jätkata arutelu 8. juunil, et anda võimalus esitada ettepanekuid muutunud teksti kohta.