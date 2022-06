Moskva ei sobi enam lauda nimeks

“Pariis”, “Milano”, “Berliin”, “London” ja “Peking” on veel oma kohal, märkimaks kompleksi kuuluvaid lautu. Kohalikud ei põe alaväärsuskompleksi, vaid nende nimede järgi on selge, kes kus tööjärjega asub või kuhu traktorid hiigelsuure söödakäruga on jõudnud, sest omavahelises raadiosidesüsteemis kostavad linnade nimed numbritest arusaadavamalt.