Noored häkkerid mängivad Pärnus maailmapäästmist

Seesuguseid ülesandeid lahendavad eetilist häkkimist õppima tulevad noored sel nädalavahetusel Pernova hariduskeskuse tehnikamajas Cyber Battle of Estonia Pärnu laagris. Kuritegusid, mis meid kübermaailmas ohustavad, on praegusajal mõistagi palju enam.

Kõik ülesanded on seotud päris eluga. Korraldajad teevad koostööd Eesti ettevõtetega, mis nendega oma küberintsidente jagavad. Lihtsamad ülesanded on näiteks salasõnade kaitsmine, piltidelt peidetud info otsimine. “Siis nad õpivad, et igaühega pole vaja pilte jagada, sest pildi sees võib olla palju infot, mida sa alguses võib-olla isegi ei näe, aga mida sa ei taha võõrastega jagada,” avaldas laagrit korraldava CTF Techi tegevjuht Marki Tihhonova-Kreek.