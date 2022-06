Halinga karjakasvatajad hakkavad sõnnikut rahaks pöörama

“Kahe aasta pärast on meil Piimajõe farmi juures biogaasijaam, milles toodame bioelektrit lehmade sõnnikust,” ütleb OÜ Halinga tegevjuht Raul Peetson.

“Kahe aasta pärast on meil siin jaam, milles toodame bioelektrit sõnnikust saadud biogaasiga,” ütleb OÜ Halinga tegevjuht Raul Peetson nii veendunult, nagu kerkiks kohalik rohepöörde rajatis tal juba nähtavalt silme ees. “Kogu farmis vajaliku elektri ja soojavarustuse saame aasta pärast oma toodetud biogaasist ja saame seda müüa ka transpordigaasiks, kui Via Baltica laiendamise planeering on paigas, püstitame selle äärde biogaasi tankla.”