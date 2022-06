Lääne maakaitseringkond sai lõpuks oma lipu

Lipu põhivärv on must. Musta välja keskel on Kaitseliidu Lääne maakaitseringkonna embleemi kujundid – kuldne sarikas, mida kummaltki poolt ääristavad hõbehallid põimunud odad. Embleemi kujundite kohal on hõbehall kiri “Lääne” ja all “maakaitseringkond”. Lipu vardapoolses ülanurgas on Kaitseliidu kotkas. Lippu ehivad kuldkollased äärenarmad ja ehisnöörid, lipuvarda kaunistuseks on aga kuldne odaots, millesse lõigatud riigivapi lõvide kujutised.