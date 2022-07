Galerii ⟩ Rokkiva Rebase õuel võtsid mõõtu "lendavad" koerad

Vauh koertekooli asutaja Sandra Leppiku jutu kohaselt on see tema juhitud koolile kolmas võistlus korraldada, ent Rokkivas Rebases viiakse inimese ja koera osalusel võistlust läbi esmakordselt. Lisaks 22 takistusega avarale võistlusalale oli talu ümbruses kutsadel rohkelt võimalusi leitsaku eest varju leida.

Leppik selgitas, et võistlustandemi ülesanne on erinevate takistustega rada võimalikult kiiresti ja veatult läbi joosta. Mitmel koeral tuli võistlusrajal ette eksimusi – peamiselt takistuste järjestuse sassi ajamises. Leppiku sõnul on sellistel juhtudel alati süüdi koerajuht, kes jäi käskluse andmisel hiljaks või näitas segadust tekitavat kehakeelt. Selliste möödalaskmiste puhul ootab võistlejaid diskfalifitseerimine. "See on inimese ja koera meeskonna osavuse, kiirus ja hea koostöö proovikivi," tõdes koertekooli juht, kes ise oma koeraga võistluse katkestas. "Untsu läks, koer ei kuulanud kiigul "Stoppi"."