Galerii ⟩ Porsche-fännid kogusid raha haruldase geenihaigusega poisi raviks

Tallinna lastehaigla toetusfondi juhataja Inna Kramer on Porsche Eestile heategevusliku algatuse eest väga tänulik. Ta selgitas, et uudne ravim on äärmiselt spetsiifiline ja seetõttu väga kallis. Tema sõnutsi on oluline aga see, et ravim toimib ja Romeni tervis on alates raviga alustamisest mõne kuuga märkimisväärselt paranenud.