Paldiskis ajateenistust alustav ja tänavu Koidula gümnaasiumi lõpetanud Indrek Ojala tunnistas, et tunneb nii hirmu kui põnevust. Noormehe sõnutsi tekitab hirmu see, et ta ei tea täpselt, mis teda kaitseväes ees ootab ja peaaegu kõik on võõras. “Eks peab uue keskkonnaga lihtsalt harjuma,” nentis ta. Siiski teeb talle heameelt, et Paldiskis alustab ajateenistust mitu tema klassivendagi.