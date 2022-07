Graafik ⟩ Vaktsineerida saab haiglas ja peretohtrite juures

Juhul kui nakatumise kasvutrend püsib madal ja haiglakoormus ei hakka oluliselt kasvama, soovitab komisjon võimaldada teist tõhustusdoosi COVID-19 riskirühmadele aktiivselt alates augusti teisest poolest.

Pärnumaa COVIDi-vastase vaktsineerimise koordinaator Karmen Vesselovi sõnutsi on Pärnumaal praegu vaktsineerimas Pärnu haigla ja jõudumööda perearstid. “Praegu eraldi punkte avatud pole, veel planeeritakse, kuidas edasi minna,” lausus ta. Põhiliseks mureks on eakad ja riskirühmadesse kuuluvate patsientide vaktsineerimine.

Esimesel võimalusel peaksid teise tõhustusdoosi tegema kõik hooldekodude elanikud ja sealsed töötajad, tervishoiutöötajad, kes puutuvad patsientidega kokku, ning ka inimesed, kes ei ole vaktsineerimiskuuriga veel alustanud või teinud esimest tõhustusdoosi.

Koroonasse haigestumine Pärnumaal Viimase 14 päeva haigestumisnäit 100 000 elaniku kohta on Pärnumaal 188. Sellega oleme Eesti vaates teisel kohal, meist kõrgem on nakatumus üksnes Harjumaal. Esmaspäevase seisuga vajas haiglaravi 99 COVID-19-patsienti. Pärnu haiglas on kümme koroonaviirust põdevat patsienti, kellest üks on intensiivraviosakonnas, kuid mitte juhitaval hingamisel. Noorim patsient on 62aastane ja vanim 97.

Vesselov rääkis, et praegu on Pärnumaal kasutusel peamiselt Pfiser-BioNTech. Moderna varusid Pärnumaal eriti palju pole ja lubatud uusi vaktsiine ei ole samuti veel tulemas. Uute vaktsiinidega loodetakse koordinaatori sõnutsi paremini vastu seista uutele tüvedele, kuid need on veel testimisel. Vesselov tõdes, et raskemate haigusnähtude ärahoidmiseks aitab ka vanem vaktsiin.