Viis erilist ööbimiskohta ühest Pärnumaa ranniku otsast teise

Onn puu otsas

Hekso Treehouse ehk eesti keeli puumaja on eriline ja omapärane ööbimiskoht Lihulast põhja poole Matsalu rahvuspargis looduse rüpes. Majad asuvad keset padrikut, kuhu autoga päris treppi ei pääsegi. Kuid onnist puu otsas on asi kaugel, sest need on kaunid ja igati korralikud majakesed, kus on kõik mugavused olemas – pehmetest vooditest kuni saunani välja.