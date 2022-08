Pärnu kliima parendamiseks saabus 13 ettepanekut

Seda, kas ja millal ettepanekutest konkreetsed eesmärgid saavad ning kas need kõik ka ellu viiakse, Roose öelda ei osanud. Ent tõdes, et just väikeste, kuid spetsiifiliste ideede elluviimine kliima parendamisele kaasa aitabki ja paljud neist on juba töös. “Rahva hääl on jumala hääl ja usun, et need ettepanekud lähevad sügisestes aruteludes veel konkreetsemalt kliimakavva kirja ja saavad kaetud linna arengukavaski,” selgitas ta.