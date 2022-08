MK Autobusside logistiku Hardo Sulgeri sõnutsi sõltub tõukeratta bussi lubamine või keelamine olukorrast ehk kui palju on sõidukis inimesi.

Noortele ja osale täiskasvanutestki on tõukerattad – nii kondimootoril töötavad kui ka elektri abil liikuvad – igapäevasteks sõiduvahenditeks. Tekkinud on aga olukord, kus nendega bussidesse ei lasta. Nii on ühissõidukid tõuksidega laste nina ees uksed kinni pannud.